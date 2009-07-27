Севастополец упал на скалы
10:39, 27 июля 2009Крым
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Фиолент - крайне опасное место
|Мыс Фиолент, фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, бойцы дислоцированной горной поисково-спасательной группы с применением спецснаряжения доставили пострадавшего в безопасное место и передали его бригаде "скорой помощи".
Мужчина с многочисленными черепно-мозговыми травмами доставлен в больницу.
По данным пресс-службы, с начала года в Севастополе на скалах разбилось 8 человек, бойцы МЧС спасли жизнь 15 человек. По статистике, за год до 80% несчастных случаев в горной местности региона происходят в районе мыса Фиолент.
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