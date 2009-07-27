Севастополец упал на скалы

В Севастополе бойцы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли упавшего с 12-метровой высоты на скалы мыса Фиолент 22-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, бойцы дислоцированной горной поисково-спасательной группы с применением спецснаряжения доставили пострадавшего в безопасное место и передали его бригаде "скорой помощи".

Мужчина с многочисленными черепно-мозговыми травмами доставлен в больницу.

По данным пресс-службы, с начала года в Севастополе на скалах разбилось 8 человек, бойцы МЧС спасли жизнь 15 человек. По статистике, за год до 80% несчастных случаев в горной местности региона происходят в районе мыса Фиолент.