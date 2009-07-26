Черноморский флот будет перевооружаться

Главнокомандующий Военно-морского флота Российской Федерации адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ надеется, что начиная с 2010 года удастся закладывать на российских судовервях для Черноморского флота РФ по одному новому кораблю и одной подводной лодке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ВЫСОЦКИЙ заявил сегодня журналистам в Севастополе, отвечая на вопрос, будет ли обновляться и перевооружаться Черноморский флот, и будет ли улучшаться его техническая оснащенность.

Отвечая на вопрос, почему сегодня он прибыл участвовать в празднике Дня ВМФ РФ именно в Севастополь, на Черноморский флот РФ, В.ВЫСОЦКИЙ сказал: «Во-первых, Черноморский флот - это флот очень серьезный с точки зрения серьезных геополитических проблем, которые сегодня решаются и в Черном, и в Средиземном морях. По сути дела, наверное, средиземноморская часть, и черноморская часть… здесь сконцентрированы, военно-морские силы здесь сконцентрированы в наибольшей мере, исключая Аденский залив, где сегодня 46 боевых кораблей 29 государств».

Но там, добавил российский адмирал, «особая задача - борьба с пиратством». «В данном случае наибольшая концентрация военно-морских сил - в Средиземноморье. Мы это должны понимать, мы это видим, и присутствие России там вполне закономерно», - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.