Качество воды в море в Крыму не вызывает опасений у СЭС

Качество морской воды в Крыму не вызывает опасений, заявила главный государственный санитарный врач автономии Мария КРОВЯКОВА, комментируя ряд критических публикаций в СМИ.

«Последнее время в средствах массовой информации появляются публикации, в которых утверждается, что в Крыму пляжи закрыты, что морская вода не соответствует существующим нормативам. Хочу опровергнуть данную информацию», - отмечается в заявлении М.КРОВЯКОВОЙ.

В частности, отметила она, не соответствует действительности информация о закрытых пляжах в курортном поселке городского типа Гурзуф (Большая Ялта). «На самом деле пляжи пгт Гурзуф не закрывались», - отметила санврач.

По данным М.КРОВЯКОВОЙ, на сегодняшний день в Крыму работают 316 пляжей.

Кроме того, санитарный врач автономии заявила, что еженедельно учреждения санэпидслужбы Крыма проводят около 170 исследований проб морской воды. «С начала курортного сезона уже исследовано более 1500 проб морской воды. Сегодня мы должны констатировать, что качество морской воды не вызывает обеспокоенности», - подчеркнула М.КРОВЯКОВА.

«Критикам крымских пляжей следует иметь в виду, что когда санслужба закрывает пляж, то это не обязательно происходит из-за того, что «вода - это компот из кишечной палочки». На самом деле, следует иметь в виду, что санитарной службой пляж может быть закрыт и по причине того, что он просто своевременно не убран. В этих случаях пляжи закрываются всего лишь на один санитарный день для проведения уборки», - добавила санитарный врач.

Крымская СЭС просит журналистов правильно трактовать результаты лабораторных исследований.

По состоянию на 24 июля в пробах морской воды при проведении анализов «обнаружения патогенной микрофлоры не было», говорят в СЭС республики.