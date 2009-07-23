В Крыму осудили родителей-извергов

Отчим и мать, которые издевались над четырехлетней девочкой, осуждены судом Керчи на сроки 9 лет 6 месяцев и 4 года лишения свободы соответственно.

Взрослые в течение года избивали и мучили ребенка.

Так, отчим заставлял малышку умолять его о порции еды, выдергивал матрац из-под страдающей энурезом девочки и заставлял ее ютиться на мокрых простынях. При этом мать ребенка занимала позицию наблюдателя.

В начале феврале отчим и мать пытались самостоятельно наложили ребенку гипс на сломанную ногу. На следующий день малышке стало очень плохо. Взрослые вызвали «скорую», которая доставила девочку в больницу уже в бессознательном состоянии. Ребенок умер.

Отчим признан виновным по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, повлекшего смерть потерпевшего», и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы (максимум по этой статье - 10 лет).

Мать признана виновной по статье «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, повлекшее смерть лица», приговорена к 4 годам тюрьмы (статья предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы).

По материалам портала Керчь - это мой город