Совет Крыма соскучился по работе

28 июля депутаты Верховной Рады Крыма соберутся на внеочередную сессию, сообщил сегодня пресс-центр парламента автономии, не уточнив при этом повестку дня заседания.

Как известно, после заседания в июне крымские парламентарии ушли на каникулы.

Внеочередные сборы начнутся в 10 часов утра.

В распоряжении о созыве сессии, которое подписал крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО, отмечается, что на заседании будет рассмотрен вопрос "О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым, касающиеся предоставления предприятиям финансовой поддержки".

Аккредитация журналистов проводится до 16-ти часов 27 июля.

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