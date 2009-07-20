Вопрос НАТО уходит на второй план

Политизация вопроса религии может стать новой конфликтной темой в украинском обществе накануне выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил руководитель Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ на заседании круглого стола, состоявшегося сегодня в Киеве.

По мнению политолога, сегодня, накануне президентских выборов, в Украине возникла угроза появления новой тематики, которая до недавнего времени не воспринималось как конфликтная.

Как заметил А.ЕРМОЛАЕВ, в 2004 году граждан больше всего тревожили вопрос демократических свобод, политического режима, стандартов жизни, а также НАТО и языка.

“В нынешних обстоятельствах первое место занимают проблемы экономические. Это простые вопросы, связанные с выживанием”, - считает эксперт.

В то же время, А.ЕРМОЛАЕВ предостерег, что помимо всего остального сегодня возникает серьезная угроза политизации вопроса религии.

“Мы уже этим летом становимся свидетелями того, как постепенно вопрос веры, конфессиональности, подхода к отношениям церкви и государства постепенно замещают прежние конфликтные темы”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ, отметив, что “вместо НАТО мы можем получить новую конфликтную тему”.