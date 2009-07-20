Крымчан кормят сомнительным мясом

На рынки Симферополя попадает мясо сомнительного качества, это выяснила крымская прокуратура в ходе проверок обеспечения ветеринарного надзора за соблюдением правил реализации продукции.

Заместитель прокурора Крыма Тамила ДРОБИЦКАЯ сегодня на пресс-конференции заявила, что с января по май на прилавках только Центрального рынка Симферополя оказались 22 тонны мяса «неясного происхождения». «То есть – на него нет документов, или оно уже пришло в том состоянии, в котором его реализовывать нельзя. Эти 22 тонны люди купили, а на самом деле его (мясо) нужно было утилизировать, зарыть», – подчеркнула ДРОБИЦКАЯ.

По данным зампрокурора, в отношении «господ должностных лиц ветеринарной службы автономии» возбуждены уголовные дела.

ДРОБИЦКАЯ подчеркнула, что нарушения есть не только на Центральном рынке Симферополя, и заявила о необходимости проверок по всему Крыму.

Прокурорские проверки установили несоответствия данных ветеринарных заключений данным в журналах учета ветеринарно-санитарных экспертиз. «Допустим, приезжает мясо из Джанкоя, написано 120 кг – это то, что освидетельствовано, то, за что ветеринарный врач несет ответственность головой, а смотрим в журналах – они пишут, скажем, 220 кг», – отметила представитель надзорного ведомства.

Ранее, как сообщала газета «Крымская правда», начальник Главного управления ветеринарной медицины в Автономной Республике Крым Мария МИРОШНИЧЕНКО согласилась с тем, что нужно бороться с халатностью сотрудников лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.

Несмотря на многочисленные попытки завоза на полуостров сомнительной продукции, в Крыму в последние годы не зафиксированы масштабные вспышки инфекционных заболеваний, уверяют в управлении ветмедицины.