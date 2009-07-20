Найден 6-летний крымчанин

Бойцы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Внутренних войск нашли потерявшегося в субботу в Крыму 6-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в автономии, житель Симферополя Александр УСЕИНОВ обнаружен сегодня утром в двух километрах от палаточного городка. Это место неоднократно проверялось поисковиками.

«По мнению спасателей, практически весь световой день ребенок передвигался, это и затруднило поиски», – отметили в МЧС.

Состояние здоровья мальчика – удовлетворительное. Ребенка передали родителям.

Вечером 18 июля в районе зуйских лесов находилась группа из 5-ти детей – воспитанников одной из церковно-приходских школ Симферополя – во главе с воспитателем. По его словам, А.УСЕИНОВ пошел к ручью, а спустя буквально пять минут ребенка никто не видел. Самостоятельный поиск, который проводили находящиеся в этом районе люди, результатов не дал. Поздно вечером в субботу сообщение о пропаже мальчика поступило дежурному контрольно-спасательной службы, на поиски выехали 15 горноспасателей. В воскресенье ребенка, который страдает аутизмом, искали уже 160 человек, были задействованы служебные собаки.