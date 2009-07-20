Пограничники задержали педофила

Пограничники Керченского отряда морской охраны помогли сотрудникам милиции задержать керчанина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Совершение распутных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, отцом/матерью или лицом, которое их заменяет, карается ограничением свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью) сроком до трех лет или без такого.

Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, морские пограничники получили информацию о том, что в районе села Яковенково на маломерном плавсредстве ушел от милиции мужчина (1980 года рождения), в отношении которого Керченский городской суд избрал меру пресечения – арест.

Катер с пограничниками и сотрудниками милиции вскоре обнаружил плавсредство с подозреваемым. "Несмотря на сопротивление, мужчина был задержан и доставлен на берег. Там его передали оперативной группе керченского городского управления МВД", – отметили в пресс-службе.