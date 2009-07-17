Крым презентовал себя Европе

Делегация Крыма представила в Брюсселе 20 инвестиционных проектов.

Об этом в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе заявил премьер-министр Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА.

“Мы привезли с собой два десятка предпроектных предложений”, - сказал он.

По словам В.ПЛАКИДЫ, предложенные проекты касались развития ветровой энергетики, гелиоэнергетики, строительства автодорог на условиях концессии, строительства заводов для переработки отходов и тому подобное.

Кроме того, по словам крымского премьера, в ходе встреч с представителями европейского бизнеса обсуждались вопросы относительно вложения инвестиций в реконструкцию классических энергетических мощностей с учетом современных инновационных технологий, а также вопросы улучшения обеспечения Крыма питьевой водой, в том числе путем опреснения воды.

Говоря об альтернативной энергетике, В.ПЛАКИДА отметил, что проекты в этой сфере могут быть очень интересными для европейских инвесторов с учетом требований Киотского протокола об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу и роста цен на газ.

“Крым на 300% имеет потенциал в области альтернативной энергетики, который не может быть неинтересным для инвесторов”, - отметил премьер автономии.