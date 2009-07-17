Крым может стать пилотным проектом Восточного партнерства

Крым может стать пилотным проектом в рамках регионального аспекта сотрудничества Украины и ЕС по программе “восточное партнерство”.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил премьер-министр Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА.

“Комиссар (ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства) Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР подтвердила сегодня, что в рамках программы “Восточное партнерство” Крым рассматривается как пилотный проект”, - сказал он.

“Мы это поддерживаем”, - добавил премьер Крыма, отметив, что автономия быстрее, чем другие регионы Украины, может стать самодостаточной, как в вопросе наполнения бюджета, так и в вопросах реализации социальной и экономической политики. Но для этого Крым должен тесно сотрудничать с Европейским Союзом.

В.ПЛАКИДА также сообщил, что в ходе сегодняшнего визита в Брюссель делегация Крыма провела ряд встреч, в том числе с Генеральным секретарем Комитета регионов, комиссаром Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и представителями европейского бизнеса. В состав делегации, кроме В.ПЛАКИДЫ, входили министр строительной политики и архитектуры Владимир НИКОЛОВ, Ялтинский городской председатель Сергей БРАЙКО, вице-президент фирмы “ТЭС” Сергей БЕЙМ, председатель правления ОАО “Завод “Фиолент” Александр БАТАЛИН, заместитель председателя правления ОАО “Крымэнерго” Виктор КАЛАШНИКОВ, заместитель директора по научным вопросам Института возобновляемой энергетики НАНУ Степан КУДРЯ.

7 мая в Праге состоялся учредительный саммит программы “Восточное партнерство” - нового инструмента сотрудничества ЕС со странами - восточными соседями. Одним из аспектов этой программы является развитие регионального сотрудничества.