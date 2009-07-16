Судья райсуда Севастополя погорел на взятке

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью и прокуратуры уличили во взяточничестве судью районного суда Севастополя.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД, судья, в частности, требовал и получил взятку в размере 4,2 тыс. грн. от частного предпринимателя.

Служитель Фемиды вынес постановление по двум административным материалам в отношении частного предпринимателя согласно ч.1 ст.164 (нарушение порядка предпринимательской деятельности в залах игровых автоматов) КУпАП с минимальными штрафными санкциями и возвращением трех изъятых игровых автоматов общей стоимостью 100 тыс. грн.

По данному факту прокуратурой города возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с Верховным судом Украины получено разрешение на проведение обысков. По месту жительства судьи изъяты вещественные доказательства: часть суммы первой взятки.

Кроме этого, 14 июля судья по результатам рассмотрения гражданского дела вынес постановление об удовлетворении в полном объеме исковых требований этого же частного предпринимателя о взыскании с гражданина Г. долга в сумме 150 тыс. грн. Судья выдал необходимые документы для наложения ареста на недвижимое имущество и другие действия для обеспечения возврата долга.

15 июля судью задержали во время получения взятки в размере 2 тыс. долларов от частного предпринимателя за вынесение в ускоренные сроки искового решения в отношении него.

В отношении судьи избрана мера пресечения - подписка о невыезде.