Спикер Крыма призвал Кабмин поддержать село

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО призывает Кабинет министров Украины помочь аграриям сделать «растениеводство высокорентабельным производством», сообщила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

Глава парламента автономии заявил, что из года в год, после сбора урожая, аграрии сталкиваются с одними и теми же трудностями – падают цены на выращенное зерно, при этом растут цены на дизтопливо, необходимое для производства урожая следующего года, а в этом году ситуация усугубляется еще и экономическим кризисом. «Крестьяне задают правительству очень своевременный и правильный вопрос – как можно при себестоимости тонны ячменя в 800 гривен устанавливать на него точно такую же цену для продажи – 800 гривен. То есть посеяли, вырастили, продали и остались ни с чем. Какой смысл сегодня заниматься производством зерновой продукции?», – недоумевает ГРИЦЕНКО.

Он считает, что Кабмину следовало бы принять решения в поддержку аграриев: предусмотреть частичную компенсацию за ущерб, нанесенный посевам непогодой, и полную компенсацию за подачу воды на орошение зерновых, на приобретение минеральных удобрений.

ГРИЦЕНКО подчеркнул, что сегодня необходима общегосударственная программа развития АПК.

«Сегодня цена на ячмень должна быть не меньше 1200 гривен, а на пшеницу 3-го класса – минимум 1800 гривен. На судьбу урожая этого года повлияли и погодно-климатические условия, и град в отдельных районах, и морозы. Конечно, Крым соберет тот вал зерна, который собирался собрать в соответствии с поставленной задачей. Но, к сожалению, государственная поддержка сегодня сведена к минимуму, и у крестьянина нет заинтересованности в производстве зерновых, нет мотивации. А это очень плохо», – добавил спикер автономии.

По его данным, за три года Крым ввел «в севооборот дополнительно 300 тысяч гектаров пашни, 86 тысяч гектаров орошаемого земледелия», и если от этой земли не получать отдачу, то возможно возращение «к исходным позициям 90-х годов, когда село было разрушено полностью».

***Аграрии Крыма недовольны новым национальным стандартом на пшеницу и не собираются продавать государству зерно по убыточным для себя ценам.