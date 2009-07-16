4 катамаранщиков выловили в Ялте

В Ялте спасатели оказали помощь четырем катавшимся на катамаране людям. Они заплыли в море на расстояние двух километров от берега.

"На расстоянии 2000 метров заметили людей, которые обратились за помощью", - информирует пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

На спасательной лодке отдыхающих доставили на берег. От медицинской помощи спасенные отказались.