4 катамаранщиков выловили в Ялте
10:44, 16 июля 2009Крым
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От медпомощи отказались
В Ялте спасатели оказали помощь четырем катавшимся на катамаране людям. Они заплыли в море на расстояние двух километров от берега.
"На расстоянии 2000 метров заметили людей, которые обратились за помощью", - информирует пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
На спасательной лодке отдыхающих доставили на берег. От медицинской помощи спасенные отказались.
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