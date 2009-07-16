В Черном море ищут российского подростка

Спасатели второй день подряд ищут пропавшего в море 16-летнего россиянина, который находился на отдыхе в Крыму. Накануне в воздух дважды поднимался вертолет МИ-8, но поиски не принесли результата.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, сообщение о пропаже мальчика поступило 15 июля в 11.05.

Семья из города Люберцы Московской области отдыхала на диком пляже в Черноморском районе на западе Крыма. Подросток решил поплавать на резиновой лодке. «В этот день был северо-западный ветер, скоростью до 10 метров в секунду. Через некоторое лодка пропала из виду. Родители подняли тревогу», - сообщили в МЧС. За мальчиком отправился частный катер. Уйдя на пять километров, он был вынужден вернуться из-за увеличившегося волнения моря. Тогда родители подростка обратились в МЧС.

В поисках были задействованы пять плавательных средств и вертолет МЧС со спасательной группой на борту.

Вертолет поднимался в воздух дважды. Поисковая операция продолжалась семь часов. «Во время первого вылета была обследована акватория моря от мыса Урет до устья озера Донузлав на расстоянии 42 км в море от берега. Во время второго вылета была проверена территория от мыса Урет до мыса Тарханкут на расстоянии 40 км в море от берега», - сказано в сообщении. Ни лодка, ни подросток найдены не были.

В это время судами была обследована прибрежная линия и акватория моря от мыса Тарханкут до устья озера Донузлав на расстоянии 25 километров по береговой полосы и до 10 километров в море от берега.

Около восьми часов вечера 15 июля поисковые работы прекратили в связи с ухудшением погоды и наступлением темноты. Поиск возобновили сегодня утром.