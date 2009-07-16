В Украину возращается жара

Сегодня в Украине будет жарко.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 16 июля будет переменная облачность. Без осадков, только днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, на юге, а днем и на западе местами порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 33-38°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Крыму кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 17-22°, на Южном побережье до 26°, днем 29-34°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°. В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.