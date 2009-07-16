В поезде Симферополь-Брест нашли змею

Необычное происшествие в поезде Симферополь-Брест. Один из проводников увидел в своем купе змею. Это не на шутку испугало пассажиров, и многие сошли на ближайшей станции. В столице все вагоны тщательно проверили спасатели.

Поезд Симферополь-Брест на киевском вокзале встречают сразу несколько служб. Милиция, МЧС и даже сотрудники зоопарка. Все направляются к 24-му вагону. Ловить змею, которую ночью в своем купе видел проводник.

Проводник:

- Я вот тут сидел, а она под столом была. Готовился ко сну… Снял штаны, в трусах был, (змея) начала шипеть, рот открыла… Я в шоке, и в трусах выбежал…

Кроме него, змею не видел никто, но пассажирам хватило и рассказа проводника.

Информация привела людей в ужас. Они выходили на попутных станциях. Остались только самые смелые.

Две девочки забрались на верхние полки - там змея не достанет. Пять взрослых вообще в такого попутчика верят слабо.

Александр, пассажир поезда:

- Мне не страшно, потому что я сам все обыскал тут. И сопоставив рассказ проводника с размерами змей, какие он показал, я пришел к выводу, что такой короткой змеи не бывает.

Отправление задерживают - полчаса змеелов ищет рептилию. Проверяет каждый уголок - все безрезультатно. Змеи то ли вообще не было, то ли на станции какой-то вышла. Проводник выдвигает другую версию: видел подозрительного пассажира, он сошел раньше своей остановки. Наверняка змея - его. Выпустил погулять, а потом забрал с собой.

Милиция, спасатели, дежурные вокзала составили каждый свои протоколы.

Поезд отпускают, но до конечной - Бреста - на каждой станции вагон будут проверять сотрудники МЧС. На всякий случай - вдруг змея опять объявится.

Аким Галимов, Александр Пономарев, "Подробности", ТК "Интер"