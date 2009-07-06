Тимошенко подарили звезду на небе
16:04, 06 июля 2009Крым
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Мэры «прогнулись»
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО получила в подарок от Ассоциации малых городов Украины звезду, названную ее именем, которая находится в созвездии Стрельца.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующий сертификат на право владения звездой премьер-министру вручил мэр города Украинка Павел КОЗЫРЕВ во время Всеукраинской конференции Ассоциации малых городов Украины.
Ю.ТИМОШЕНКО родилась 27 ноября 1960 года под знаком зодиака Стрелец.
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