В Крыму задержали киллера из Литвы

В поселке городского типа Симеиз в Крыму правоохранители задержали 43-летнего гражданина Литвы, который находился в международном розыске за совершение разбойного нападения и заказных убийств на территории Литвы и стран СНГ.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время задержания он оказал жесткое физическое сопротивление работникам ГУБОП МВД Украины и спецподраздела ”Сокол”.

Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.