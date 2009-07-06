В Крыму задержали киллера из Литвы
13:00, 06 июля 2009Крым
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Оказал жесткое сопротивление
В поселке городского типа Симеиз в Крыму правоохранители задержали 43-летнего гражданина Литвы, который находился в международном розыске за совершение разбойного нападения и заказных убийств на территории Литвы и стран СНГ.
Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время задержания он оказал жесткое физическое сопротивление работникам ГУБОП МВД Украины и спецподраздела ”Сокол”.
Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
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