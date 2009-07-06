В аварии в Крыму разбилась семья россиян (фото)

В Крыму в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и четыре травмированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, накануне в Советском районе автономии на трассе Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь гражданин России не справился с управлением автомобиля Mitsubishi Lancer, в результате чего машина въехала в лесополосу.

«Водитель автомобиля при входе в поворот на скользкой дороге не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в придорожную лесополосу», – сказано в сообщении.

Как уточняет ГАИ Крыма, 53-летний хабаровец-водитель в ДТП потерял 52-летнюю жену.

Его 32-летняя дочь госпитализирована с тяжелой сочетанной травмой, переломом черепной коробки и ушибом головного мозга, 31-летний сын отделался тупой травмой живота и ушибом грудной клетки, 7-летний внук попал в больницу с сочетанной травмой, ушибом головного мозга, раной лица и перелом бедровой кости.

Сам водитель получил травмы головы и ушиб грудной клетки.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма