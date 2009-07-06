В лесах Крыма объявлен режим высокой пожароопасности
12:00, 06 июля 2009Крым
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В крымских лесах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«По 7 июля в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении МЧС.
Накануне в Большой Ялте, в Алупкинском лесничестве, горел низовой лес на площади 0,09 га. Пожар локализован, его причина устанавливается.
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