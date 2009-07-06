В лесах Крыма объявлен режим высокой пожароопасности

В крымских лесах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«По 7 июля в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении МЧС.

Накануне в Большой Ялте, в Алупкинском лесничестве, горел низовой лес на площади 0,09 га. Пожар локализован, его причина устанавливается.