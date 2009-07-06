Севастополь не хочет в состав автономии

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает нецелесообразным включать Севастополь в состав крымской автономии, как это предлагает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя идею главы государства, В.САРАТОВ сказал: «Севастополь имеет особый статус уже практически 200 лет, чуть меньше. И за это время сложилась, если хотите, общность. Общность тех людей, которые живут в этом городе».

Аргументируя свое мнение, руководитель горсовета подчеркнул: «Севастополь сегодня не имеет многих проблем, которые есть в Крыму. Ну, в частности, те же национальные проблемы. Желание какой-то административной реформы… Если быть честным, непонятно, что она дает, решить вот эту проблему Севастополя. На мой взгляд, она будет работать против Севастополя. Я готов по этой позиции спорить».

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в пятницу в крымском телеэфире, где он презентовал свой проект изменений к основному закону Украины, отметил, что город Севастополь, который сейчас имеет «общенациональный статус», нужно отнести к компетенции власти автономии.

Согласно нынешней Конституции Украины, Севастополь, как и Киев, имеет особый статус.