Ющенко не намерен терпеть в Украине неукраинских солдат

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает уважать решение о том, что в 2017 году должен завершиться срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Севастополе, где принимал участие в праздновании Дня флота Украины.

«Украинский народ пошел навстречу и на 20 лет после принятия Конституции, которая запрещает размещение любых иностранных военных баз, принял корректное и справедливое решение, позволив пролонгировать присутствие российского Черноморского флота в Севастополе. Мне бы хотелось, чтобы это решение с пониманием и толерантностью воспринималось всеми сторонами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Необходимо понять, что Украина - независимое государство, и мы не хотим, чтобы на нашей территории был чей-то солдат, кроме украинского», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что это является нормальной международной практикой, и в таких шагах Украина не действует против какой-то третьей стороны.

«Мы даем ответ на оборонную и безопасностную политику абсолютно рационально, и она не направлена против кого-то», - сказал глава государства. Он отдельно отметил, что Украина настроена на развитие добрососедских отношений с Россией.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент выразил убеждение, что отношения двух флотов должны быть урегулированы на партнерских принципах, с соблюдением основных требований украинского законодательства.

Он также выразил пожелание, чтобы статус ЧФ РФ в Севастополе был урегулирован без ненужной политизации.

«Я являюсь сторонником того, чтобы на этом деле меньше управлялись политики», - сказал В.ЮЩЕНКО, с сожалением констатировав, что эта тема продолжает использоваться для создания конфликтов в украинском обществе.