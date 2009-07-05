Детский кинофестиваль «Алые паруса» открывается в Крыму

XVII Международный детский кинофестиваль пройдет в восьми самых крупных населенных пунктах Южного берега Крыма с 6 по 12 июля.

С прошлого года кинофестиваль называется «Алые паруса», сообщает российский сайт «Кино-театр» со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Торжественное открытие киноcмотра состоится в Ялте. В шоу будет задействован не только самый крупный зал Ялты «Юбилейный», но и набережная, и порт, куда пришвартуется необычный сказочный корабль с алыми парусами. «Столь грандиозное шоу пройдет в Крыму впервые. В день открытия 17-го кинофестиваля «Алые паруса» 6 июля будет полностью перекрыта набережная Ялты. От места швартовки сказочного корабля до «Юбилейного» проложат красную ковровую дорожку. В шоу будут использованы уникальные пиротехнические спецэффекты, красочные фейерверки, новейшие лазерные установки», - говорится в сообщении.

Приветствовать детей и гостей фестиваля будут известные российские и украинские актеры, представители российского, московского и крымского правительств.

В конкурсе участвуют картины «Двенадцатое лето», «Невинные создания», «Осторожно, дети!», «Наследники» и «Первая любовь». Вне конкурса юные зрители посмотрят датскую комедию «Дети моей сестры».

В рамках фестиваля пройдут круглые столы по проблемам детского кино; мастер-классы знаменитых актеров и режиссеров.