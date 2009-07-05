Президент завершил визит в Крым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил трехдневную рабочую поездку в Автономную Республику Крым и отбыл в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

3 июля в Симферополе ЮЩЕНКО провел совещание по развитию инвестиционных проектов в регионе, а вечером принял участие в специальном проекте «Новая конституция – наш общий шаг в будущее» в прямом эфире ТРК «Черноморская».

5 июля в Севастополе глава государства принял участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.