Президент завершил визит в Крым
12:47, 05 июля 2009Крым
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Ющенко отбыл в Киев
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил трехдневную рабочую поездку в Автономную Республику Крым и отбыл в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
3 июля в Симферополе ЮЩЕНКО провел совещание по развитию инвестиционных проектов в регионе, а вечером принял участие в специальном проекте «Новая конституция – наш общий шаг в будущее» в прямом эфире ТРК «Черноморская».
5 июля в Севастополе глава государства принял участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.
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