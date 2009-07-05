Ющенко надеется, что Тимошенко сдержит слово

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон об изменениях в госбюджет, если в нем не будут учтены потребности Украинской армии и флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам в Севастополе.

По словам В.ЮЩЕНКО, он каждый день начинает с того, что «то финансирование, которое есть у Украинской армии на 2009 год, это финансирование, возможно впервые за 18 лет, унизительное».

Как отметил Президент, он «подписал бюджет 2009 года только под слово премьер-министра, что бюджет 2009 года будет пересмотрен, и то, что мы планировали на разработку оперативно-тактического ракетного комплекса, и то, что мы планировали по завершению эскизной части разработки украинского корвета, и то, что мы планировали по модернизации ракетного вооружения военных и береговых потребностей - все будет профинансировано». По убеждению В.ЮЩЕНКО, «премьер-министр должна сдержать свое слово, и придет время, когда, пересматривая бюджет 2009 года, украинские Вооруженные силы, и прежде всего, украинский флот, получит должное финансирование».

По словам главы государства, «когда мы говорим о достаточно серьезных проектах - а это не такие большие суммы - на второе полугодие украинскому флоту для того, чтобы он был в 100-процентном финансовом обеспечении, начиная с обеспечения технической готовности плавучих средств, необходимо 350-400 млн. грн. - модернизация и новейшее вооружение, о котором мы договаривались на 2009 год в рамках перестройки украинского военного ведомства».

В.ЮЩЕНКО заверил, что его внимание «сегодня обращено к Украинской армии. Нельзя унижать украинского военного моряка, солдата, и поэтому, когда мы говорим о финансировании, о перспективах украинского войска, я сказал бы исключительно оптимистично: эти вопросы мы закроем. Все вопросы, которые касаются развития, все вопросы, касающиеся подготовки украинского солдата и моряка, мы все эти проблемы решим».

По мнению Президента, «сегодня, казалось бы, непростое время, но принимаются на национальное вооружение новые танки, корабли, новые военные плавучие средства. И этим мы хотели продемонстрировать, что Украина хорошо понимает, насколько важным является боеспособный национальный флот и Украинская армия».

По словам Президента, он горд тем, что даже при нынешних условиях финансирования «мы храним базу и плавучие средства в том статусе и в тех возможностях, которые, возможно, даже в другом флоте так не сохраняются». Он добавил: «Когда в прошлом году при больших финансовых проблемах мы дали больше 600 квартир для военных моряков, я думаю, что это больше, чем за 17 лет вместе взятых, то, что государство сделало. И этим мы хотим показать, что на контроле - вся жизнь украинских ВМС, которые базируются в Крыму».

Как сказал глава государства, «мы делаем все необходимое для того, чтобы, начиная с региональной политики, за каждым экипажем, за каждым кораблем были партнеры, друзья, которые по мере своих возможностей могли бы обеспечить и военных моряков, и сами корабли ресурсами, доступными для той или другой территории».

Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, «мы делаем все для того, чтобы показать, что Украинский флот - патриотический флот, у которого есть украинское мнение, украинская преданность, что это патриоты Украины».

В то же время, заметил Президент, «никогда нельзя сказать, что достаточно внимания, поддержки и на уровне государства».

По его словам, у него создались хорошие впечатления о сегодняшнем празднике Дня флота Украины: «Мы проводим впервые праздник вместе - и гражданского, и Военно-морского флота Украины. Этим мы хотели подчеркнуть, что для развития нашего государства, развития Украинской армии День флота - это день особенный».

По словам В.ЮЩЕНКО, «непростое становление флота было за 17 лет, фактически с нуля нам надо было сформировать всю военно-морскую доблесть, сформировать соответствующие подразделения, соответствующие национальные учебные заведения». Он добавил: «Сегодня, в 18-й год украинской независимости, если мы говорим об этом периоде, мы, убежден, создали надлежащий, достойный флот, у которого есть проблемы, как, возможно, на сегодня и в других отраслях Украины, но это понятно».