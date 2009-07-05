Украина отмечает День флота

В Севастополе проходит празднование Дня флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в праздничных мероприятиях принимает участие Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Виктор ЮЩЕНКО.

Празднования начались с торжественного подъема флагов Военно-морских сил Украины и флагов расцвечивания на кораблях и в воинских частях флота.

ЮЩЕНКО вместе с шефскими делегациями регионов Украины, руководством Министерства обороны, командованием ВМС, руководством города и общественностью возложил венок к Вечному огню на Мемориале героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

Президент на катере осуществил обход кораблей, которые выстроились для проведения парада в Севастопольской бухте.

ЮЩЕНКО уверен, что «в ближайшее время мы завершим реформу всей подготовки флотских специалистов». «Мы идем шаг за шагом, за нами конкретные дела», - сказал он.

Президент выразил надежду на то, что «в обозримом будущем мы переведем военный флот на исключительно профессиональную основу и полностью возродим торговый, пассажирский и рыболовный флоты Украины».

По словам ЮЩЕНКО, «Украина по своему географическому положению, по своему политическому, экономическому потенциалу есть и обязана быть крупным морским государством». Это, как считает Президент, «дело нашей национальной чести, это задача - номер один из приоритетов государственной политики, даже в сегодняшнее время экономического кризиса».

Как сказал Президент, «наш флот - это наша большая уверенность и наша гордость, это непреклонная опора свободы, мира и хорошего будущего всей Украины».