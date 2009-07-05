Ющенко: Украина обязана быть крупным морским государством

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что программа строительства корветов для украинских Военно-морских сил будет реализована успешно и своевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Севастополе в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня флота Украины.

По словам Президента, «сегодня мы занимаемся оснащением национальных Военно-морских сил современными кораблями, оружием, боевой техникой».

Как утверждает В.ЮЩЕНКО, «в ближайшее время мы завершим реформу всей подготовки флотских специалистов. Мы идем шаг за шагом, за нами конкретные дела».

Президент выразил надежду на то, что «в обозримом будущем мы переведем военный флот на исключительно профессиональную основу и полностью возродим торговый, пассажирский и рыболовный флоты Украины».

По словам В.ЮЩЕНКО, «Украина по своему географическому положению, по своему политическому, экономическому потенциалу есть и обязана быть крупным морским государством». Это, как считает Президент, «дело нашей национальной чести, это задача - номер один из приоритетов государственной политики, даже в сегодняшнее время экономического кризиса».

Как сказал Президент, «наш флот - это наша большая уверенность и наша гордость, это непреклонная опора свободы, мира и хорошего будущего всей Украины».

В рамках празднования В.ЮЩЕНКО вручил государственные награды представителям флота.