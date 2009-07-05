Устанавляется причина неполадок на ТУ-154 в Крыму
85 человек вылетели в Питер на Боинге
Причина неисправности одного из шасси самолета ТУ-154, который накануне совершил аварийную посадку в Симферополе, устанавливается.
В субботу вылетевший в 14.02 из Симферополя в Санкт-Петербург самолет из-за неполадок с шасси совершил аварийную посадку в симферопольском аэропорту. На борту ТУ-154 находились 92 пассажира, в том числе четыре ребенка, и 11 членов экипажа.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, было предпринято несколько попыток посадить самолет, наконец, в 16.05 он приземлился без повреждений. Жертв и пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.
«Перед осуществлением аварийного приземления на взлетную полосу с помощью двух автомобилей аэродромного тушения аэропорта нанесли пенную подушку», - добавили в МЧС.
Для обеспечения аварийной посадки были задействованы 53 человека - личный состав мобильно-оперативной группы крымского МЧС, 11 единиц техники министерства, 25 машин «скорой помощи», техника аэропорта.
85 пассажиров, из них 2 ребенка, вылетели в аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) на самолете «Боинг 737-500» сегодня в 02.02.
В МЧС со ссылкой на сотрудников аэропорта сообщили, что среди пассажиров ТУ-134 были и те, кто после аварийной посадки самолета хотели добраться домой на железнодорожном транспорте.