Ребенок выпал с 9-го этажа в Крыму

Трехлетний ребенок выпал с 9-го этажа девятиэтажного дома в Симферополе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация об инциденте поступила к спасателям накануне.

Девочка, 2006 года рождения, с политравмой находится в больнице. Состояние ребенка оценивается как «крайней степени тяжести».

Сотрудники милиции выясняют обстоятельства несчастного случая.