Ющенко на катере осуществил обход кораблей в Севастопольский бухте
День флота Украины
В Севастополе празднуют День флота Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в праздничных мероприятиях принимает участие Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Празднования начались с торжественного подъема флагов Военно-морских сил Украины и флагов расцвечивания на кораблях и в воинских частях флота.
ЮЩЕНКО вместе с шефскими делегациями регионов Украины, руководством Министерства обороны, командованием ВМС Украины, руководством города и общественностью возложил венок к Вечному огню на Мемориале героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.
Президент на катере осуществил обход кораблей, которые выстроились для проведения парада в Севастопольской бухте.