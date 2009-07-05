Штормовое предупреждение в Крыму
10:01, 05 июля 2009Крым
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Ожидается ухудшение погодных условий
Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«В течение суток на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с», - сказано в информации.
Как сообщалось, ливень и град в конце июня нанесли ущерб ряду районов автономии.
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