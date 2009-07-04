45 морских офицеров выпустились из севастопольского института

Торжественная церемония выпуска лейтенантов состоялась сегодня в Севастопольском военно-морском институте имени П.С.Нахимова.

Как передает корреспондент УНИАН, 45 молодых офицеров со знаменательным событием в их жизни поздравили командующий Военно-Морскими Силами Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, первый командующий украинскими ВМС, вице-адмирал запаса Борис КОЖИН, ветераны флота. Они вручили погоны молодым офицерам.

В церемонии также приняли участие представители местных органов власти, общественности города, родные.

Планируется, что 5 июля, во время празднования Дня флота Украины, этим лейтенантам на площади Нахимова при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО будет вручены дипломы и морские кортики.

ТЕНЮХ на торжественном митинге отметил, что командование ВМС Украины прилагает значительные усилия для того, чтобы сегодняшние лейтенанты служили на новых кораблях. «Работа по проектированию нового, самого современного корабля подходит к завершению», - сказал адмирал.

По его словам, согласно техническому проекту, корабль класса «Корвет» по водоизмещению будет отвечать легкому фрегату (2,5-3 тыс.тонн) и будет оснащен самым современным оборудованием и оружием. Адмирал выразил надежду: «Вы будете иметь возможность через года три ступить на палубу первых четырех таких кораблей».