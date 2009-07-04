Самолет с 92 пассажирами совершил аварийную посадку в Крыму

В аэропорту Симферополя в субботу в 16:06 совершил аварийную посадку самолет ТУ-154 с 92 пассажирами и 11 членами экипажа.

Выполнявший рейс Симферополь-Санкт-Петербург самолет вылетел из симферопольского аэропорта в 14:02, с первых минут полета выяснилось, что стойка шасси не складывается.

Командир российского экипажа Сергей БОГАТОВ решил: ТУ-154 не будет осуществлять рейс, а отработает горючее в воздухе и приземлится в Симферополе.

Полтора часа самолет был вынужден находиться в воздухе, сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата правительства Украины.

Посадка ТУ-154 осуществлялась на залитую пеной взлетную полосу.

Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя нормально.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по телефону поблагодарила БОГАТОВА за посадку самолета с поломанным шасси.

Также глава Кабмина выразила благодарность министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимиру ШАНДРЕ, работникам крымского МЧС и симферопольского аэропорта, которые мгновенно отреагировали на внештатную ситуацию.