Правоохранители в Крыму провоцируют взятки – эксперт

Крымские правоохранители нередко допускают действия, граничащие с провокацией взятки, что является весьма сомнительной практикой с процессуальной точки зрения, заявил Зеркалу недели председатель Крымской коллегии адвокатов Владимир Зубарев.

«Крымская практика показывает, что очень многие уголовные дела, связанные со взяточничеством, основаны на весьма сомнительных с процессуальной точки зрения оперативных действиях работников милиции. Они допускают вещи, граничащие с провокацией взятки, когда отсутствуют реальные основания, позволяющие утверждать, что возможный субъект преступления намеревается эту взятку получить», — отметил он.

По мнению Зубарева, процессуальные нарушения нередко приводят к тому, что в суде успешно оспариваются даже дела настоящих взяточников.

«Дело в том, что получение наличных денег зачастую объясняется желанием получить средства на хозяйственные нужды, на нужды громады. Чистота доказательств по таким делам во многих случаях оспаривается именно потому, что оперативные действия неаккуратно организованы, даже когда действительно взяточника изобличают», — констатирует председатель Крымской коллегии адвокатов.

При этом он отмечает, что с помощью нечистоплотных методов можно обвинить во взятке практически любого чиновника.

«Пометил бабки, клади ему на стол и беги. Вышел я в туалет, извините, а мне в ящик письменного стола конверт сунули. Я пришел, обнаружил — уже отпечатки пальцев на нем оставил. И все, взятка. Приведут пять человек, которые скажут, что я им намекал», — так описывает возможный сценарий неправомерных процессуальных действий эксперт.