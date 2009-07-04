Мужчина травмирован из-за взрыва генератора ацетилена в Крыму

12:01, 04 июля 2009
Крым
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Состояние – средней тяжести

Мужчина травмирован в результате взрыва генератора ацетилена в феодосийском регионе Крыма.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в поселке городского типа Приморский во время проведения сварочных работ.

Мужчина, 1956 года рождения, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рубленой раной носа госпитализован в травматологическое отделение феодосийской больницы.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

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