Ющенко: украинцы – не байстрюки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает историю, язык, культуру страны и целостность ее территории главными атрибутами для сохранения государственности.

Об этом глава державы заявил вечером в пятницу в крымском телеэфире.

«Самая большая проблема, мне кажется, для Крыма и, возможно, некоторой части украинской нации – понять, что мы являемся государственной нацией», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил: важно осознать то, что «мы с благословения божьего и с большими усилиями стали независимой страной», и важно любить Родину. «Мы – не байстрюки (по-русски: байстрюк – незаконорожденный, безотцовщина), которых подкинули, у которых нет племени, свободы, культуры, традиций», – подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодня государства погибают не из-за того, что приходит армия и их оккупирует, а погибают из-за того, что «теряют атрибуты», на которых «стоит» держава. «А атрибуты простые: наша общность, наша территория, ее ценность, ценность линии границы. Третье – наш язык, четвертое – наша культура, пятое – наша история, без которой никогда не бывает нации», – сказал глава государства.

По его мнению, самая большая мечта любой нации – «иметь свою отчизну, иметь свое государство». «Государство – это не перекати-поле, которое может жить в чужой истории, забыть свою, общаться на тему культуры без почтения (к своим) корням, смотреть на свою историю глазами соседа, а не собственными глазами», – подчеркнул Президент. В.ЮЩЕНКО добавил, что государство также невозможно без армии, конкурентной экономики и политики безопасности.