Ющенко предлагает отдать Севастополь крымской автономии

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что предлагаемый им проект изменений Конституции Украины не сужает полномочия Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня вечером в эфире Черноморской телерадиокомпании, отвечая на вопрос экспертов.

«Я взял за базу то, что Крымская автономная республика должна быть закреплена в существующем статусе, как минимум», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом, добавил Президент, он предлагает отнести город Севастополь, который сейчас имеет «общенациональный статус», к компетенции власти автономии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул: он не отрицает того, что нынешний статус автономии отрегулирован, как не отрицает и того, что «сегодня много казусов есть». «И полномочий фискальных, и полномочий бюджетных, и полномочий относительно формирования органов и институций», - уточнил глава государства.

Президент подчеркнул, что брешь, которая «касается конкретного наполнения, конкретных механизмов», может быть заполнена в рамках обсуждения изменений и дополнений в Конституцию.