Ющенко за открытые списки в Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость изменения системы выборов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня вечером в эфире Черноморской телерадиокомпании, где он презентовал свой проект изменений к Конституции.

«Я с почтенинием отношусь к институту парламента, но почему-то думаю, что если мы придем к открытой системе выборов, где человек будет выбирать народного депутата украинского парламента, то четыре пятых людей, которых представляют сегодня парламент, больше в парламент не попадут», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что избиратели ориентировались на первую пятерку списка, не зная, кто находится дальше. «Люди голосовали за первые пять имен, они не знали кто семьдесят третьим стоит или сто третьим - человек, который имеет три судимости, или человек, который склонен к каким-то патологиям», - отметил глава государства.