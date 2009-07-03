Милиционеры предстанут перед судом за штурм дома в Крыму

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время проведения спецоперации в симферопольском поселке Мирное - в результате штурма домовладения местный житель получил увечья.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, по результатам расследования исполняющему обязанности заместителя начальника Симферопольского районного отдела милиции и заместителю командира полка «Беркут» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Превышение власти или служебных полномочий предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, гласит УК.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2009 года была получена информация о нахождении похитителя девушки на территории одного из домовладений поселка Мирное. Бойцы «Беркута» во время штурма дома семьи ХАИРОВИХ применили светошумовые гранаты. Одна из гранат повредила хозяину дома кисть левой руки, ее пришлось ампутировать.

Руководство Министерства внутренних дел извинилось перед пострадавшей семьей.

По результатам проведенного милицией служебного расследования наказаны 23 правоохранителя, из них: 2 - уволены из органов внутренних дел, 5 - сняты с занимаемых должностей, 8 - предупреждены о неполном должностном соответствии, остальным объявлены выговоры и строгие выговоры.