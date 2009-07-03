Ющенко готов требовать у Тимошенко деньги для татар Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что работа по некоторым направлениям решения проблем крымскотатарского народа могла бы продвигаться быстрее.

В частности, речь идет о проблеме финансового обеспечения Программы обустройства депортированных граждан, рассчитанной на период до 2010 года. «Как Президент я готов взять свою часть ответственности и требовать от правительства продвигать в парламенте нужные решения для решения этой проблемы», – подчеркнул он в Симферополе во время сегодняшней встречи с представителям Совета крымскотатарского народа при Президенте Украины.

Как сообщили в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО приветствовал проведение Всемирного конгресса крымских татар и избрание его председателем Рефата ЧУБАРОВА.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что будет найден механизм сотрудничества через конгресс с органами государственной власти Украины и Крыма, местным самоуправлением. «Как Президент я открыт к такому сотрудничеству, к этому диалогу. Я высоко ценю активную позицию крымских татар и с удовольствием вижу ощутимое и заметное развитие вашей общественной жизни. В Крыму через толерантность, диалог мы можем многое решить», – сказал он.

Президент выразил убеждение, что проблемы крымскотатарского народа в целом могли бы находить более результативные решения, если бы все стороны проявляли скоординированность в своих действиях. «В решении этих проблем у вас врагов нет, у вас есть много партнеров», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО предложил участникам встречи наработать унифицированный документ, который стал бы общим планом действий в решении проблем крымских татар.