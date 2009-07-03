Ющенко считает интересным проект строительства моста из Крыма в РФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает интересным проект строительства моста через Керченский пролив и предлагает привлечь к нему страны Европы и Средней Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

«Думаю, что проект в целом интересный, но чрезвычайно серьезный, требующий масштабного обсуждения на всех уровнях, в том числе (на уровне) национальной власти», - сказал глава государства.

Вместе с тем, отметил он, для реализации проекта нужно определить его статус. «Мы должны говорить, что этот проект статусный, это не проект Керченского района или города Керчь, или Ставропольского края. Мы говорим о паневропейском проекте, стоимость проекта не 100 млн., не 500, и не 1 млрд., а больше», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Пока же, по его словам, тема строительства моста между Крымом и Краснодарским краем России - «как писаная торба, которую перед выборами начинают поднимать, а потом ссылаются на то, что кто-то нашел место, где блокируется этот проект».

Президент считает, что на первоначальном этапе нужны решения правительств Крыма и Украины, а также ряд сопутствующих решений, после чего нужно искать инвесторов. «Мы найдем взаимодействие со всеми участниками, которые заинтересованы в этом проекте, начиная от Евросоюза, Украины, России, Казахстана и многих других стран, которые стоят на этом маршруте «шелкового пути», - сказал глава государства.

По его словам, для привлечения инвесторов, возможно, придется создать особые условия. «Найти партнера, который принесет туда сотни миллионов долларов и который подождет десятки лет, - это дело, которое очевидно требует специальной фискальной политики и бюджетной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО. «А потом можно искать партнеров, союзников и на Востоке, и на Западе, и еще дальше на Востоке», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2007 года подкомиссия по вопросам транспорта Комитета экономического сотрудничества Украины и России решила создать рабочую группу для выработки механизма реализации проекта строительства моста через Керченский пролив.

По информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход «Керчь-Кубань» обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах.