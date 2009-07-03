Ющенко уверяет, что не пиарится за счет депортации крымских татар

Поручение Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту депортации в 1944 году крымскотатарского и ряда других народов мотивировано стремлением установить историческую справедливость относительно этих событий и не связано с предстоящими президентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам в Симферополе.

«Не должна речь идти о пиаре, о каких-то выборах», - заявил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, дать адекватную оценку насильственному выселению народов в 1944 году - значит выработать иммунитет нации от таких трагедий.

«Отбирали по национальному признаку, по паспорту. Если ты армянин, тебе не место в Крыму, если ты болгарин, тебе не место в Крыму, если ты представитель крымскотатарского народа, тебе не место в Крыму, если ты немец, тебе не место в Крыму, если ты грек, тебе не место в Крыму. А вам не кажется, что далее может быть очередь за любой другой нацией?», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что люди должны знать тех, кто выполнял приказ о депортации.