Ющенко будет говорить о НАТО и во время выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что во время предвыборной кампании будет говорить и на тему необходимости вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Я буду об этой теме говорить. Я убежден, что она не является простой для нашего общества», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, сегодня пришло время, когда вся Европа объединилась вокруг единого оборонного проекта, и никто среди европейских стран, в том числе и Украина, не могут сказать, что у них такая сильная армия, что альянсы, договоры и соглашения о коллективной безопасности им не нужны.

Вместе с тем, подчеркнул Президент, в Украине есть еще те, кто живут по принципам, которые воспитывала в них передовица газеты «Правда». «Это общество 60 лет воспитывали через передовицу газеты «Правда», что НАТО - это агрессивный блок, это те, кто стоял на границе и хотят нам смерти», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что пора прекратить жить по принципам газеты «Правда» за 1953 год.