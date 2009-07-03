Мотоциклист сбил инспектора ГАИ

В Севастополе водитель мотоцикла «Сузуки» сбил инспектора Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе отдела ГАИ Севастополя, в ночное время 25-летний мотоциклист у остановки общественного транспорта не выполнил требования инспектора об остановке, которые подавались с помощью светящегося жезла и свистка, выключил фары, резко увеличил скорость движения и наехал на гаишника.

После наезда мотоциклист пытался сбежать с места происшествия, но выехал на левую обочину, не справился с управлением, опрокинулся, после чего был задержан.

Инспектор ГАИ доставлен в больницу с травмами.