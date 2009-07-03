Крымом заинтересовался Брюссель

Украина ведет переговоры с Европейским Союзом относительно экономической поддержки Автономной Республики Крым.

Через две недели в Брюсселе планируется проведение встречи по этому вопросу, сообщил сегодня на совещании в Симферополе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«В середине июля у нас будет встреча по вопросу экономического развития в Крыму. Достигнута договоренность на уровне руководства Европейской комиссии, в частности, договоренность с еврокомиссаром госпожой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, крымская власть должна сделать все возможное для инвестиционной привлекательности территории.

«Для меня, как для Президента, и я хочу откровенно сказать, Крым - это отдельный приоритет, потому что у Крыма есть специальные возможности, потому что Крым интересен не только для национального капитала, он интересен для всей Европы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В рамках сотрудничества Украины с ЕС сегодня разрабатывается ряд взаимовыгодных проектов. Среди прочего Президент сообщил, что несколько месяцев назад начат диалог с ЕС об отдельной программе экономического развития Крыма.

«Эту программу в ближайшее время будет рассматривать Европейский Союз, по этому поводу была организована делегация послов ЕС, обсуждается вопрос об открытии соответствующих офисов для обслуживания разного рода проектов, как региональных, так и для малого и среднего бизнеса», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также он сообщил, что сегодня Украина разрабатывает ряд предложений по экономическим проектам в рамках сотрудничества «Восточное партнерство». В.ЮЩЕНКО отметил: ему хотелось бы, чтобы Крым занял важное место в этих проектах.