За полгода в Крыму отдохнули около 1,3 млн. человек

В Крыму с начала этого года отдохнули почти 1,3 миллиона человек.

Как говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма автономии, количество отдохнувших составило 1 млн. 283,8 тысяч человек, что на 15,4% ниже уровня прошлого года.

Сегодня в Крыму работают 540 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, они заполнены на 70,2%. В прошлом году в это время работали 547 учреждений, коэффициент заполняемости составлял 79,8%.

Организованно в таких учреждениях в этом году отдохнули 319,5 тысяч человек, это на 18,8% меньше, чем за тот аналогичный период минувшего года, свидетельствуют данные исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов крымской автономии

Как сообщалось ранее, министр курортов Крыма Андрей СУМЦОВ считает, что во время экономического кризиса нужно смотреть не на количество курортников, а на то, сколько денежных средств поступит в бюджет после отдыха.