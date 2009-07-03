Пограничники остановили в Крыму россиянку с пистолетом

Газовый пистолет калибра 9 мм и 27 патронов к нему обнаружили в пункте пропуска «Крым» пограничники Азово-Черноморского регионального управления и сотрудники Крымской таможни в автомобиле «Тойота», который направлялся из России в Коктебель.

Как сообщила пресс-служба управления, принадлежащий 46-летней гражданке России пистолет нашла служебная собака по кличке Лика.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Пистолет и патроны конфискованы.