Пограничники остановили в Крыму россиянку с пистолетом
10:33, 03 июля 2009Крым
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Газовый пистолет калибра 9 мм и 27 патронов к нему обнаружили в пункте пропуска «Крым» пограничники Азово-Черноморского регионального управления и сотрудники Крымской таможни в автомобиле «Тойота», который направлялся из России в Коктебель.
Как сообщила пресс-служба управления, принадлежащий 46-летней гражданке России пистолет нашла служебная собака по кличке Лика.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Пистолет и патроны конфискованы.
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