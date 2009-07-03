Донную мину уничтожили в Форосе

Украинские спасатели уничтожили обнаруженную дайверами в море неподалеку от берега в Тихой бухте в Форосе (Крым) авиационную донную мину АМД-500.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, с помощью специальных понтонов мину приподняли и отбуксировали в море.

«Мина уничтожена на расстоянии 250 метров от берега и на глубине 12 метров», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Во избежание возникновения чрезвычайных происшествий 2 июля сотрудники милиции эвакуировали отдыхающих в радиусе 500 метров - возможном радиусе разлета осколков мины. «В результате операции жертв и пострадавших нет», - добавили в МЧС.

Как сообщалось, мину советского производства времен Второй мировой войны дайверы обнаружили в конце июня в 10 метрах от берега. Несмотря на долгое пребывание в морской воде, мина хорошо сохранилась. По словам специалистов, уничтожать её на месте обнаружения было опасно, так как небольшая глубина не «удержала» бы силу взрыва, могли пострадать пляжи и стоящие на берегу строения.