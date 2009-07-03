Погода на выходные в Крыму

4-5 июля на территории Крыма возможны дожди, местами грозы.

В субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит 16-21° тепла, днем - 27-32° тепла, сообщили в Укргидрометеоцентре.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

По прогнозам gismeteo, в Ялте в субботу - без осадков, днем +30°, в воскресенье небольшой дождь, грозы, днем +24°.

В Севастополе в субботу - без осадков, днем +26°, утром в воскресенье небольшой дождь, грозы, днем +24°.

В Евпатории вечером в субботу - небольшой дождь, днем +28°, утром в воскресенье небольшой дождь, грозы, днем +27°.